Prima vittoria della stagione per la Vigor

NewTuscia – VITERBO – Brindisi Vigor in contemporanea con la prima vittoria stagionale. Il tutto nel pomeriggio di Mercoledì in contemporanea con la gara di andata dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia di Promozione. L’undici allenato da Davide De Paolis viola infatti per 2-1 il terreno di gioco della ASD Montefiascone. Aquesiani avanti nel punteggio dopo appena nove minuto grazie ad un rigore trasformato da Ayoub Zhar.

I locali impattano a dieci minuti dalla fine con Medori. Ma la festa è tutta aquesiana e può scattare al quarto minuto di recupero grazie ancora ad una rete di Zhar. Nel ritorno di Mercoledì 30 Ottobre sul terreno del Dario Dante Vitali gli aquesiani del Presidente Antonio Natalini partiranno con un innegabile vantaggio. Saranno infatti utili per passare il turno due risultati su tre: pareggio e vittoria. Spalle al muro gli ospiti che avranno come unica opzione risultato la vittoria.