Uomini sull’orlo di una crisi di nervi al Bianconi di Carbognano

Nuova versione della commedia cult che da 25 anni miete successi in tutto il mondo.

NewTuscia – CARBOGNANO – Riceviamo e pubblichiamo. Si sono appena spente le luci sullo straordinario successo dello spettacolo di debutto della Stagione 2019-2020 del Teatro Bianconi di Carbognano che domenica 20 ottobre alle ore 16.30 arriva sullo storico palcoscenico viterbese, nella versione originale per il suo 25° anniversario, la commedia cult degli Anni ’90: UOMINI SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI. La brillante pièce tradotta in tantissime lingue, portata in scena da 25 anni, è un classico della commedia scritto da Galli e Capone e vede in scena un eccellente cast composto da Valentina Olla, Federico Perrotta, Ferdinando Smaldone, Salvatore Mincione e Alessandro Tirocchi con la regia di Rosario Galli

Quattro amici si vedono ogni lunedì sera, da dodici anni, per giocare a poker. Una sera uno di loro arriva dopo aver litigato con la moglie, è nervoso, fuori di sé, al punto che è impossibile giocare; i quattro amici iniziano a discutere sempre più animatamente e decidono che è meglio lasciar perdere il poker, la serata è rovinata. Ad un tratto, però, uno di loro ha un’idea brillante: perché non fare una cosa diversa, mai fatta prima, cercare una “signorina” che venga ad allietare la loro serata? Dopo tante discussioni e ricerche esilaranti, finalmente suona il campanello e si presenta lei: una ragazza bellissima, al di là di ogni immaginazione, simpatica, spiritosa, ironica, insomma sembra davvero un’apparizione ed i quattro amici perdono la testa, ognuno a modo loro.

La ragazza tiene testa a tutti e quattro e alla fine si rivelerà essere qualcosa di assolutamente diverso da ciò che tutti hanno pensato…ma lo scopriremo a teatro.

“Ho accettato di dirigere una nuova edizione di “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi” perché ho incontrato un gruppo di amici, affiatato, entusiasta, folle, così come accadde 25 anni fa, quando iniziai a scrivere il testo per Nicola Pistoia e gli altri storici interpreti – dice il regista Rosario Galli – Federico Perrotta è un degno erede di quel gruppo, insieme ai suoi scatenati compagni; un quartetto da non perdere fino a quando non arriva la splendida Valentina Olla. A quel punto trattenete il respiro e contate fino a… un milione”..

La fortunata commedia della coppia di autori Rosario Galli & Alessandro Capone ha debuttato nel 1993, il cast artistico di allora – Pino Ammendola, Vincenzo Crocitti, Gianni Garofalo, Nicola Pistoia e Claudia Koll – ha anche portato lo stesso testo al cinema, diretti dallo stesso Alessandro Capone. Il successo al botteghino teatrale italiano, la versione adattata per più paesi (tra cui Gran Bretagna, Polonia, Spagna e Francia) e una permanenza invidiabile sul sipario, con ovviamente una sequenza di attori per dare vita nel tempo ai cinque personaggi, fino ad arrivare a questa edizione del “venticinquennale”, hanno reso questo testo un vero e proprio cult della commedia nazionale.

