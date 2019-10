I Soriano Virus ai blocchi di partenza: prima stagionale vs Orvieto

loading...

NewTuscia – SORIANO – Riceviamo e pubblichiamo. Come ogni stagione questo è il momento più atteso, forse, anzi sicuramente, perché per gli appassionati di basket l’estate è la stagione più lunga. La preparazione comincia che ancora non si è dismesso il costume da bagno, ma la data che ogni giocatore e ogni tifoso hanno ben impressa nelle loro teste è quella dell’esordio stagionale, il giorno in cui si comincia a fare sul serio… e questo momento per i Soriano Virus di coach Brunetti è arrivato: giovedì 17 prima palla a due per i rinnovati Virus cimini, che sfidano, tra le mura amiche, gli agguerriti ragazzi orvietani agli ordini di coach Abet.

La scorsa stagione si era conclusa lasciando l’amaro in bocca ai cimini, fermatisi sul più bello, nella decisiva gara 3 ad un passo dall’agognata final four. Il compito della dirigenza e del coach è stato quindi quello di conservare e custodire quella rabbia maturata sul campo, scacciando ogni forma di delusione, ma traducendo il tutto in un moltiplicato impegno per la stagione alle porte.

“Tutto quello che bisognava fare per mettere la squadra nelle migliori condizioni per competere in questo campionato (Promozione Umbria ndr) è stato fatto!” dichiara un soddisfatto presidente Catalani “il roster è stato completato con mirate operazioni di mercato, abbiamo aumentato il nostro tonnellaggio sotto ai tabelloni, ma anche acquistato elementi di buona esperienza e di ottimo impatto fisico che potranno sicuramente dire la loro in questa categoria. Questo campionato sarà diverso dai passati, sarà un girone unico da 10 squadre con andata e ritorno, prima dei classici playoff e quindi ci saranno meno partite rispetto al solito e questo altro non vuol dire che ogni partita conterà molto di più per la classifica; per questo non bisognerà mai lasciare nulla di intentato e lottare su ogni pallone dal primo all’ultimo. Innanzitutto vorrei vedere nei miei ragazzi grinta e voglia di sacrificarsi per i compagni di squadra, se questo sarà lo spirito i risultati non potranno tardare molto prima di arrivare. Invito i cittadini sorianesi e i tifosi tutti a sostenerci per iniziare nel migliore dei modi questa rinnovata avventura”.

I Soriano Virus sono carichi e attendono solo di sfogare questa loro carica sul parquet. Prima possibilità per farlo giovedì 17 ottobre ore 21.00 presso la palestra comunale di Soriano nel Cimino.

ROSTER SORIANO VIRUS 2019/2020

Casella F #4

Matteucci M #6

Damiani R #9

Rossi S #10

Giachini G #11

Baliva M #12

Bellachioma M #13

Cima G #14

Milani M #15

Isidori P #17

Porrone E #19

Pettirossi S #20

Graziotti F #22

Balestro A #23

Giacci S #25

Trotto D #27