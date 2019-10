Carabinieri di Tarquinia : denunciati due spacciatori che cedevano droga a minorenni

loading...

NewTuscia – TARQUINIA – I carabinieri della stazione di Tarquinia, al termine di indagini speditive, hanno denunciato due ragazzi del luogo, seppure uno di origini rumene, entrambi appena maggiorenni, perché ritenuti colpevoli di avere spacciato droga tipo hashish, a due giovanissimi minorenni di Tarquinia di 16 e 14 anni.

Durante l’ azione investigativa i due spacciatori sono stati bloccati per avere ceduto 2 grammi di droga; sono successivamente stati condotti in caserma, generalizzati e nei loro confronti è stata formalizzata la denuncia detenzione ai fini di spaccio in concorso , e informata la procura della Repubblica dei Civitavecchia.