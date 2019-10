Battistoni: “E’ dovere dello Stato ridare la scorta a Ultimo”

loading...

NewTuscia – VITERBO – “La lotta alla mafia interessa a questo Governo? La domanda sembra essere lecita leggendo la decisione di revocare la scorta al Capitano Ultimo, eroe nazionale della lotta alla mafia”.

Lo afferma, in una nota, il senatore di Forza Italia Francesco Battistoni, che aggiunge: “Come ironizza lo stesso Comandante sui social ‘non c’è pericolo perché la mafia non esiste più’, ma sappiamo tutti cosa si cela dietro a questa battuta. Chiedo al Governo di ravvedersi e ripristinare la scorta al Capitano Ultimo, non solo perché è compito dello Stato proteggere i suoi cittadini, ma perché garantire l’incolumità di una delle più esemplari figure della lotta alla mafia è il miglior segnale che lo Stato possa mandare”.

Forza Italia Viterbo