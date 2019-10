Luisa Ciambella (Pd), cordoglio per la scomparsa del Prof. Roberto Bennati

loading...

NewTuscia – VITERBO – Apprendo della morte del Prof. Roberto Bennati che ho avuto l’opportunità di conoscere e apprezzare nel 2008 quando per la prima volta venni eletta in consiglio comunale. Persona per bene come è raro incontrare ma sopratutto amministratore che ha sempre portato con rispetto ed eleganza la sua opinione in aula. Persona da cui ho avuto modo di imparare molto durante la mia prima esperienza amministrativa e che sento di ringraziare.

La connotazione più evidente della sua persona era certamente quella dell’attenzione al prossimo come ha dimostrato con la sua attività all’interno del movimento della vita e in generale come amministratore che ha sempre messo al centro il bene comune. Una vita all’insegna del volontariato come testimonia il suo impegno per la nascita e la crescita negli anni della consulta del volontariato.

Le più vive condoglianze alla famiglia del Prof. Roberto Bennati.

Capogruppo Pd al Comune di Viterbo

Luisa Ciambella