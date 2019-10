Confcooperative Lazio Nord: cordoglio per la scomparsa di Roberto Bennati

loading...

NewTuscia – VITERBO – La Confcooperative Lazio Nord ricorda con profonda commozione Roberto Bennati scomparso ieri all’improvviso.

“E’ con profondo cordoglio e grande commozione che abbiamo appreso la notizia della morte di Bennati – dichiara Bruna Rossetti Presidente di Confcooperative Lazio Nord – un cooperatore attento alle istanze del territorio facendosi apprezzare per la sua competenza e fedeltà ai principi della cooperazione. Negli oltre trent’anni di partecipazione come dirigente ha contribuito con professionalità e spirito cooperativo alla crescita e alla caratterizzazione della Confcooperative territoriale come moderna associazione di rappresentanza del movimento cooperativo. Alla famiglia i sentimenti di cordoglio della Confcooperative Lazio Nord”.

Bruna Rossetti – Presidente Confcooperative Lazio Nord