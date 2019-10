Confartigianato: valorizzare Acquasparta come centro attrattore di un vasto territorio

loading...

NewTuscia – TERNI – Riceviamo e pubblichiamo. Cordiale e produttivo è stato l’incontro tra il Sindaco di Acquasparta Giovani Montani e i vertici di Confartigianato Imprese Terni nelle persone del Presidente Mauro Franceschini e del Direttore Michele Medori.

Tra i diversi temi trattati per lo sviluppo del territorio, Confartigianato Terni con soddisfazione ha rilevato concordanza di vedute con il Sindaco Montani sulla promozione dell’attività delle piccole e medie imprese nei rispettivi settori e sul ruolo che possono svolgere in un’ottica di promozione territoriale e di attrazione di flussi turistici, di rilancio dei borghi e anche come strumento per fronteggiare trend negativi della residenzialità.

L’amministrazione ha dimostrato sensibilità sull’importanza della leva fiscale per lo sviluppo locale e sulla conseguente necessità di evitare incrementi della fiscalità e ha illustrato gli orientamenti di rilancio delle manutenzioni delle aree industriali e artigianali.

L’incontro si è incentrato sulle opportunità di valorizzare Acquasparta come centro attrattore di area vasta, tramite iniziative sinergiche con i territori vicini.