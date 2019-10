A Civita di Bagnoregio il 19 aprile incontro con Daniele Dolci, esperto del settore dei cartoni animati

loading...

NewTuscia – BAGNOREGIO – Civita in tutti i sensi, il progetto di sviluppo turistico pensato e gestito da PromoTuscia, vincitore del bando ”Atelier Arte, Bellezza e Cultura” indetto dalla Regione Lazio non si ferma. Civita di Bagnoregio e il Palazzo Alemanni, situato al centro del suggestivo borgo viterbese, sono di nuovo protagonisti con l’evento conclusivo dedicato a tutti gli appassionati di animazione, computer grafica, “3D artist” e studenti interessati al mondo della creazione dei prodotti di intrattenimento.

L’incontro, previsto il 19 ottobre alle ore 16.00 sarà a cura di Daniele Dolci, esperto del settore che annovera esperienze di lavoro in Australia, Regno Unito e Belgio, collaborando a produzioni cinematografiche di caratura mondiale come Wonder Woman, I pirati dei Caraibi: la vendetta di Salazar, La Mummia, Alien Covenant e molto altro, lavorando per celebrità come Ridley Scott e Tom Cruise. Ha esperienza pluriennale nel settore sia come artista che come team leader, posizione che ha ricoperto in Belgio fino a pochi mesi fa.

PromoTuscia