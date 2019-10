Monterosi in estasi: tris al Grosseto e sorpasso in vetta

loading...

NewTuscia – MONTEROSI – Il Monterosi FC vince il big match contro il Grossetto per 3 a 0, le reti di Esposito, Roberti e Persichini regalano 3 punti importantissimi ai biancorossi per la lotta promozione. Primo tempo poco fluido vista l’importanza della posta in palio. Subito pericoloso il Monterosi con il colpo di testa di Costantini al minuto 6: svetta su tutti dopo il cross da calcio d’angolo ma non colp isce nel modo migliore ed il pallone termina sul fondo. Allo scadere del primo tempo, in pieno recupero, Marcianò mantiene il risultato sullo 0 a 0 con un’ottima estensione sul tiro del giovanissimo Sersanti dal limite dell’area. I primi quarantacinque minuti concludono a reti bianche.

Il secondo tempo è di tutto altro avviso, i biancorossi trovano il vantaggio al minuto 52 con l’ottima conclusione di Esposito da fuori area, il portiere Barosi non prevede la traiettoria del tiro ed i padroni di casa si portano in vantaggio. Il raddoppio non tarda ad arrivare, al minuto 68 Piroli combatte sulla sinistra per impadronirsi del pallone e serve al centro Roberti che entrato in campo da appena un minuto al posto di Sciamanna sfrutta l’indecisione di Barosi in uscita per insaccare in rete il 2-0. Dopo minuti di sfida intensa i biancorossi concludono definitivamente il match nel recupero. Persichini servito a due passi dalla porta ancora da Angelilli (per lui secondo assist) basta appoggiare la palla in rete per il 3 a 0 conclusivo. Il Monterosi disputa il match magistralmente senza commettere errori né in fase difensiva che in quella offensiva, sfrutta inoltre la vittoria della recente avversaria Aglianese sul Foligno per stanziarsi in vetta alla classifica al termine della settima giornata di campionato, a due lunghezze dallo Scandicci. I biancorossi possono oltretutto gioire per la porta difesa da Marcianò rimasta inviolata per il quarto match consecutivo.

MONTEROSI FC-GROSSETO 3-0

MONTEROSI: Marcianò, Piroli Petti Costantini Buono (36’st Gasperini) Esposito (28’st Pellacani) Angelilli Traore Sciamanna (20’st Roberti) Mastrantonio (12’st Persichini) Simoncelli (12’st Marianeschi). A disp. De Maio Dekic Canestrelli Massimo. All. D’Antoni

GROSSETO: Barosi Polidori (32’st Villani) Sabatini (39’st Frosinini) Cretella Ciolli Gorelli Sersanti Vigilardi (23’st Pizzuto) Moscati Galligani (29’st Giani) Da Pozzo (18’st Boccardi). A disp. Nunziatini Fregoli Consonni . All. Magrini

ARBITRO: Luca De Angeli di Milano

RETI: 7’st Esposito, 22’st Roberti, 45’st Persichini

NOTE – ammoniti Buono, Petti, Da Pozzo, Sciamanna, Vigilardi, Cretella, Ciolli. Recupero 1′-4′