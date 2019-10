La Viterbese al fianco della Casa Famiglia della Sacra Famiglia di Viterbo

loading...

NewTuscia – VITERBO – Si è tenuta la Cena della Bontà presso la Sala Polifunzionale della Parrocchia della Sacra Famiglia di Viterbo. La Viterbese ha partecipato all’evento con i calciatori

Tounkara e Markic. Durante la serata Tounkara e Markic hanno firmato autografi e fatto foto con tifosi, con il personale e i ragazzi della Casa Famiglia, portando gioia e un messaggio importante di sostegno verso la Casa Famiglia.

Inoltre, prima dell’evento, la società ha messo a disposizione per l’asta una maglia di Tounkara e l’intero importo è stato destinato alla Casa Famiglia delle Piccole Suore della Sacra Famiglia. “Quando Paolo Bracaglia ci ha chiamato per sostenere questo evento, abbiamo subito abbracciato la causa. Ringraziamo Don Luca, la Parrocchia e le Piccole Suore della Sacra Famiglia per averci coinvolto e reso parte di questa importante iniziativa.

Un grazie alla Società che ha messo subito a disposizione una maglia autografata di Tounkara che è andata all’asta. Questa è solo una delle prime iniziative che andremo a sostenere durante l’anno. La società sarà sempre più impegnata in eventi legati alla beneficenza” ha dichiarato Cristiano Politini, responsabile dell’Area Comunicazione e

Ufficio Stampa.

A.S. Viterbese Castrense