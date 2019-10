E’ crisi per la Vigor Acquapendente

loading...

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Si acuisce ulteriormente la crisi Polisportiva Vigor Acquapendente almeno nel rapporto risultati-classifica. La sconfitta per 3-0 sul campo dell’ASD Nuova Pescia Romana 2004 in una gara valida per il Girone A Campionato di Promozione la tiene ampiamente in zona play-out con “allarme rosso” sottolineato da un numero di punti da recuperare dalla zona salvezza che sicuramente non può far dormire sonni tranquilli.

Per l’undici di De Paolis si impennano ulteriormente in ribasso le statistiche corollario a quella principale formulata almeno per il momento in una classifica da pienissima zona retrocessione: 3 punti in 6 gare (0 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte), 3 reti realizzate ed 8 subite per un differenziale negativo di -5. Domenica 20 Ottobre alle ore 11.00 si ritorna sul terreno di gioco amico del “Dario Dante Vitali” (manto in erba) per affrontare una ASD Csl Soccer che dopo la sconfitta subita a domicilio per 3-0 dall’ASD Grifone Gialloverde si trova in una crisi ancora più grande di quella aquesiana.