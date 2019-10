Calcio aquesiano, una vittoria e due sconfitte

loading...

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Una vittoria e due sconfitte in tre gare ufficiali dipingono un fine settimana calcistico aquesiano globalmente insufficiente.

Nel Girone A Campionato provinciale di Seconda Categoria, la ASD Virtus Acquapendente del binomio tecnico Alessandro Tomassetti-Angelo Pagliacci supera a domicilio per 2-1 l’ASD Pro Alba Canino (in rete Emanuele Pinzi e Lorenzo Pacifici). Sabato 19 Ottobre alle ore 15.30 previsto derbyssimo sul campo in terra battuta di Torre Alfina contro la locale ASSD del Tecnico Alessandro Manucci uscita sconfitta per 2-0 dalla trasferta sul terreno di gioco della FCD Virtus Monte Romano.

Nel Girone A Campionato regionale di Promozione, infine, la Polisportiva Vigor Acquapendente del Tecnico Davide De Paolis esce sconfitta per 3-0 dal terreno di gioco della ASD Nuova Pescia Romana 2004. Domenica 20 Ottobre alle ore 11.00, prevista gara casalinga al Dario Dante Vitali (manto in erba) contro una ASD Csl Soccer sconfitta in casa per 3-0 dall’ASD Grifone Gialloverde