NewTuscia – VITERBO – Al via la prima edizione del “Talenti in Impresa”, le borse di studio per i giovani iscritti in Ingegneria Industriale di Viterbo. Il Dipartimento di Economia Ingegneria Società e Impresa (DEIM) dell’Università degli Studi della Tuscia, infatti, al fine di promuovere le attività di inserimento degli studenti nel mondo del lavoro ed in seguito all’assegnazione da parte del MIUR del Fondo Sostegno Giovani – Piano Lauree Scientifiche, ha bandito un concorso per l’assegnazione di quattro borse di studio, della durata di 2 mesi e dell’importo di € 1.100,00 ci ascuna.

Le borse di studio sono finalizzate a sostenere gli studenti meritevoli nel portare a termine l’attività di tirocinio da svolgersi in collaborazione con imprese o strutture di ricerca. “L’iniziativa del DEIM ha l’obiettivo di incentivare i giovani ad apprendere le dinamiche lavorative delle aziende o degli enti di ricerca attraverso un esperienza di tirocinio e confrontarsi, quindi, con gli aspetti più applicativi dell’ingegneria” ha specificato il direttore del DEIM e neo eletto rettore Stefano Ubertini. Il bando è riservato a studentesse e studenti meritevoli del corso di Laurea di primo livello in Ingegneria Industriale in regola con gli esami e che abbiamo conseguito almeno 120 CFU. Il bando è pubblicato sul sito del Corso di Studi (https://www.unitus.it/it/dipartimento/deim-ingegneria/news-ing/articolo/bando-borse-fondo-giovani). Le domande dovranno essere recapitate presso il DEIM entro le ore 12.00 del 26 Ottobre 2019 a mano, a mezzo A/R con avviso di ricevimento o tramite posta certificata all’indirizzo deim@pec.unitus.it