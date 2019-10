22° Mini Festival di Viterbo, iscrizioni fino al 15 Novembre

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Il Mini Festival di Viterbo – concorso canoro per bambine/i e ragazze/i che, con un pizzico di orgoglio, può essere considerato un po’ il fratello maggiore di tutti gli altri concorsi similari che, negli ultimi anni, stanno proliferando in tutta Italia – torna anche quest’anno!

Dopo aver tenuto a battesimo Anna Tatangelo, Antonio Poli, Alina, ecc… continuiamo il cammino, fieri dei nostri giovani talenti, di quelli del passato e di quelli che verranno!

Si conferma la formula vincente dello scorso biennio: due serate di semi finale più la finale, in tre giornate consecutive, precisamente il 6, 7 e 8 dicembre 2019.

La location sarà sempre Viterbo, più specificamente la Sala Polivalente della Sacra Famiglia, che si è dimostrata adattissima ad eventi del genere.

Tre anni orsono, dopo un’assenza durata troppo tempo, il Mini Festival di Viterbo è tornato a casa e, dato che ci si sta bene… ci si resta!

Come il solito, l’organizzazione è a cura dell’Associazione “Omniarts”, con il patrocinio ed il contributo del Comune di Viterbo.

Anche stavolta il Mini Festival diventerà promotore di solidarietà, in quanto farà parte delle manifestazioni promosse da “Viterbo con Amore” e della Sezione di Viterbo dell’ADMO; inoltre, rafforzerà la sua collaborazione pluriennale con “Tuscia in Jazz”, Premio Nazionale “Eleonora Lavore”, “Rovers Music Production”, Accademia “Why Not”, “Fuoriclasse Talent”, Leonardo De Angeli e “Record Palex”.

L’aumentare delle partnership è una cosa che ci dà sempre più entusiasmo e, al contempo, ci responsabilizza nel portare avanti il concorso con serietà ed abnegazione nei confronti dei partecipanti.

Circa 40 bambine/i e ragazze/i, d’età compresa tra i 6 ed i 20 anni e provenienti da Viterbo, da paesi della provincia ed oltre, hanno partecipato alla passata edizione, i cui vincitori sono stati:

Cat. 6-11 anni: Ester Maria Grienti (11 anni, Civitavecchia), con il brano “Doppiamente fragili” (A. Tatangelo);

Cat. 12-15 anni: Veronica Boni (15 anni, Vitorchiano), con il brano “Killing me softly” (Jessie J.);

Cat. 16-20 anni: Alessia Montesano (20 anni, Nepi), con il brano “Je t’aime” (L. Fabian);

Fino al 15 novembre 2019 sarà possibile iscriversi al Mini Festival; basterà inviare una e-mail a minifestivaldiviterbo@gmail.com – indicando i propri dati (nome e cognome, residenza, data di nascita e numero di telefono) ed il brano da cantare; info, ai numeri 327/2211332 – 328/7188646.

Le audizioni si terranno nella seconda metà di novembre p.v..

I partecipanti saranno giudicati da una giuria di assoluta qualità che, come sempre, sarà formata da nominativi di provata affidabilità e competenza.

Oltre ad un simpatico omaggio per tutti i partecipanti ed ai premi – con l’esclusivo logo del Mini Festival – per i primi tre classificati di ogni categoria (cat. 1 per i nati tra il 2008 e il 2013, cat. 2 per i nati tra il 2004 e il 2007, cat. 3 per i nati tra il 1999 e il 2003), gli stessi avranno la possibilità di partecipare – gratuitamente – alla Master Class di canto di primavera che sarà organizzata, come gli anni passati, avvalendosi di professionisti ed artisti di provata esperienza.

Tutti i “partner” del Mini Festival di Viterbo – sopra citati e che ringraziamo con affetto – offriranno premi ai partecipanti al concorso, come è meglio specificato nel regolamento di cui sarà possibile prendere visione accedendo alla pagina Facebook @minifestivaldiviterbo, magari apponendo anche il like!

Allora, senza ulteriori giri di parole… sono aperte le iscrizioni al Mini Festival di Viterbo!

Albo d’oro 1

p. Ass. OMNIARTS

Paolo Moricoli