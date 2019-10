Virtus Acquapendente – Asd Pro Alba Canino 2-1

loading...

Campionato di seconda categoria (Girone A)

Seconda giornata (Sabato 12 Ottobre 2019)

NewTuscia – ACUQUAPENDENTE – Riceviamo e pubblichiamo.

VIRTUS ACQUAPENDENTE: Palla, Zucca, Sartucci, Pagliacci (42° st Piazzai), Sarti, Nardini, Pinzi (31° st Bedini), Bigerna, Pacifici (28° st Pelosi), Dozi (19° st Serafinelli), Crisanti

A DISPOSIZIONE: Lauricella, Del Segato, Madi, Paoletti, Rocchi

ALLENATORE: Pagliacci-Tomasetti

ASD PRO ALBA CANINO: Tramontana, De Simone (1° st Fabbroni), Manzoni, Goretti (22° st Di Carlo), Onori. Greco, Borzacchi, Frappoli, Mafferi, Pieri, Giorgi (32° st Pettinari)

A DISPOSIZIONE: Marini, Reda, Loretani, Montorselli, Bakar, Marinocci

ALLENATORE: Lupidi

ARBITRO: Alessandro Roca Comitato di Viterbo

MARCATORI: 6° pt Pinzi (VA), 7° st Pacifici (VA), 18° st Borzacchi (APAC)

NOTE: Espulso 35° Frappolli (APAC) per doppio giallo. Ammoniti 10° st Greco (APAC)

Superfesta Virtus perché ha fatto cedere le armi alla principale candidata alla vittoria finale Campionato. Ospiti sotto nel punteggio al minuto 6: intelligente verticalizzazione di Bigerna per un Pinzi che si muove morbidamente tra la distratte maglie Alba ed uccella con un pallonetto vellutato Tramontana. I ragazzi di Lupidi tardano a reagire (conclusioni poco velleitarie di Borzacchi, Goretti e Maffei) e la Virtus sfiora il raddoppio con Pagliacci, Pinzi e Bigerna. L’ennesima distrazione difensiva che genera la seconda rete aquesiana di Pacifici, scrolla i ragazzi di Lupidi.

Che accorciano le distanze con Borzacchi (assist di Pieri) e creano gioco con continuità portando alle conclusioni Fabbroni, Pieri, Di Carlo, Borzacchi. Seppur affaticata per una condizione fisica non ancora al top la Virtus regge la botta. Frutto dell’intelligente prestazione tattica di tutti i reparti le conclusioni a rete di Pinzi e Sartucci. Undici del binomio tecnico Tomassetti- Pagliacci atteso ora Sabato 19 Ottobre alle ore 15.30 dal derbyssimo sul terreno di gioco della Asd Torrese. Che dopo la sconfitta per 2-0 sul rettangolo della FCD Virtus Monteromano vuole sbloccare lo 0 in classifica sul terreno di gioco in terra battuta amico.