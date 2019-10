Vetralla. L’associazione Battiti aderisce e partecipa a “CamminiAMO in rosa”

loading...

NewTuscia – VETRALLA – Riceviamo e pubblichiamo. L’associazione Battiti aderisce convintamente alla manifestazione “CamminiAMO in rosa” promossa da Beatrice Onlus, che si terrà domenica 20 ottobre con partenza alle ore 9 in Piazza a Cura di Vetralla.

Saremo presenti perché, come realtà locale interessata ai temi femminili e quindi al diritto alla salute delle donne, è giusto sostenere la ricerca e tutte le forme di supporto a coloro che si trovano in difficoltà. La prevenzione al tumore al seno e alle altre patologie che impattano sulla vita delle donne è di fondamentale importanza, così come la sensibilizzazione per informare e aiutare sia le donne che già ne soffrono sia la tutta popolazione.

La Casa delle donne, gestita dall’associazione Battiti e fulcro delle questioni di genere e delle pari opportunità a Vetralla, è a disposizione per organizzare incontri su questo tema e per farsi centro di diffusione di materiale informativo. Cogliendo l’invito della Pro Loco esporremo, come luogo dell’istituzione comunale, dei simboli rosa alle nostre finestre.

Associazione Battiti