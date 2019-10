Sicurezza stradale, corsi della Polizia Locale nelle scuole

loading...

NewTuscia – TERNI – (Ufficio Stampa/Acot) – Anche il Comune di Terni, tramite gli assessorati alla Polizia Municipale e alla Sicurezza e quello alla Viabilità, ha partecipato stamattina alla Giornata regionale della sicurezza stradale, in Piazza della Repubblica. L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare i cittadini sulle regole basilari della sicurezza stradale. “Un obiettivo condiviso tra assessorato e polizia locale, tanto che a breve partirà un ciclo di incontri nelle scuole ternane, a cominciare dalla Battisti, grazie alla disponibilità del personale della Polizia Locale che, con la propria professionalità, condividerà con i ragazzi delle scuole esperienze, regole e modalità di comportamento da tenere quando ci si trova in strada, come pedoni, o con qualsiasi altro mezzo”..