Scuolabus: Mancanza di sicurezza per i bambini e nessun risparmio per i cittadini

NewTuscia – CERVETERI – Riceviamo e pubblichiamo. Il periodo iniziale, cui l’Anticorruzione Nazionale fa riferimento, va dall’8 gennaio 2016 almeno sino all’aprile 2017, e viene bollato dall’Anac inefficace il controllo del nostro comune, rendendo necessaria una 《 verifica di conformità delle prestazioni eseguite》 , in sostanza, é lungo l’arco di tempo in cui scuolabus INCERTI hanno trasportato i nostri figli senza le dovute verifiche degli addetti prima delle nostre richieste.

Ebbene va innanzitutto ricordato al Vice Sindaco Zito ed al Sindaco Pascucci che il risparmio da loro annunciato il 17 febbraio 2016 era di 700 mila euro, e , non 600 mila come afferma invece pochi gg fa Zito. Effettivamente dimostrare di “perdere per strada ” 100 mila euro è l’esatta misura della incompetenza di chi ci attacca e lo fa omettendo di controllare i bilanci.

Una strategia comunicativa quella del rappresentante della Giunta Pascucci sempre autoreferenziale, priva di contraddittorio , in danno non di politici, ma di genitori e, non sulle loro spalle ma sulle nostre.

In effetti, tutti hanno diritto ad una difesa, purché non scordino il proprio ruolo, in questo caso quello di pubblico ufficiale, e non siano imbarazzanti nelle loro conclusioni, dimenticando che la società civile si fonda sul RISPETTO DELLE REGOLE , e , (da mamme) , diciamo si dovrebbe impararle da piccoli.

Il rispetto delle regole su questo appalto manca sin dall’inizio.

In generale quando una azienda partecipa ad un appalto, essa deve mettere in pratica subito ogni attributo dichiarato, viceversa, chiunque, potrebbe presentarsi ad una gara , dichiarare sulla carta X titoli ed attributi, e non averli, o non metterli in campo, pur percependo danaro (attenzione !) per un servizio o una fornitura proprio su tali e tutti gli attributi dichiarati.

Non si può pertanto ignorare che LE REGOLE CI SONO e NON sono state rispettate.

La materia degli appalti ad esempio fissa in massimo 60 gg. il tempo per sottoscrivere il contratto, disciplina il controllo di quanto dichiarato formalmente alla sostanza ed alla realtà nel tempo intercorrente fra aggiudicazione provvisoria e definitiva , disciplina i doveri del Rup ed altro ancora.

Ignorare le leggi, non effettuare i dovuti controlli, pagare senza batter ciglio ingenti fatture, non solo ha danneggiato noi cittadini tutti, i bambini, le famiglie, ma anche le altre imprese che hanno partecipato al bando: Cilia Italia, Cialone, Rossi bus, Schiaffini, Seatour, autolinee SAP, la Galatour non ha partecipato, ditelo al vice sindaco.