Sanità nel Lazio. Regimenti (Lega): “Fallimentare la gestione della sanità da parte di Zingaretti. Il mio impegno è favorire l’accesso ai fondi strutturali” 

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Nella duplice veste di medico legale e eurodeputata, ho particolarmente a cuore la sanità pubblica che considero una vera e propria missione. Il mio impegno è quello di consentire alle strutture pubbliche e private italiane di attingere ai fondi strutturali, in particolare il ‘fondo sanitario plus’, per consentire ai pazienti di avere la migliore organizzazione e assistenza possibile soprattutto in caso di malattie gravi, restando al passo con i Paesi civili europei.”