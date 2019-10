Provincia, presentata solo un’offerta per palestre, commento presidente

loading...

NewTuscia – TERNI – Alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, è stata verificata da parte della Provincia solo un’offerta per la gestione delle palestre del polo scolastico di Narni scalo. La proposta è del Narnia 2014 che ha presentato un’offerta relativa alla gestione delle tre strutture.

Il resto dei mini bandi per le palestre di Terni non ha registrato alcuna offerta pervenuta alla provincia di Terni. Il presidente della Provincia ha sottolineato il fatto, ribadendo massima disponibilità dell’ente, nel rispetto dei requisiti minimi di legge, verso le società sportive e il mondo dello sport ternano in generale ma a fronte di tale disponibilità si è registrato purtroppo un mancato interesse da parte dei soggetti che potevano essere potenzialmente coinvolti.

Il problema principale rimane per la pratica del volley mentre per il basket si sta attendendo il definitivo pronunciamento della federazione nazionale e, di conseguenza il via libera di quella provinciale, con la quale sono in corso proficui contatti. Il presidente ha poi ribadito che la motivazione alla base dei bandi per la gestione, oltre che dettata dalle normative attuali, è stata determinata anche dalla impossibilità oggettiva della Provincia di gestire direttamente le strutture, mentre l’opzione di assegnare le palestre alle scuole si è rivelata impraticabile per il diniego dei dirigenti scolastici, motivato con le importanti responsabilità relative a tale gestione.