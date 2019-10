Da oggi è possibile accreditarsi agli Stati Generali della Green Economy 2019

loading...

NewTuscia – ROMA – Aperta la procedura di accredito per l’ottava edizione degli Stati Generali della Green Economy 2019 ospitati a Rimini Fiera, nell’ambito di Ecomondo IEG Expo, il 5 e 6 novembre, dedicati, quest’anno, al tema “Green New Deal e sfida climatica: obiettivi e percorso al 2030”.

L’iniziativa, appuntamento di riferimento della green economy in Italia, è organizzata dal Consiglio Nazionale della Green Economy, composto da 66 organizzazioni di imprese, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Commissione europea.

Il programma di dettaglio sarà disponibile a breve, intanto consultate il calendario delle sessioni:

Calendario | Link

Di seguito le indicazioni utili per procedere all’accredito:

Accedere alla pagina di registrazione https://rnpress.vivaticket.com/Registrazione?o=eco19

Effettuare la registrazione online inserendo i dati richiesti

Verrà inviata, in una prima fase, una conferma della registrazione

In un secondo momento, dopo qualche giorno, verrà inviato, sempre via email, l’accredito personale per accedere agli Stati Generali e alla manifestazione fieristica

È importante salvare l’accredito sul telefono oppure stamparlo e conservarlo per l’ingresso in fiera e per l’accesso in sala stampa

I lavori degli Stati Generali della Green Economy 2019 inizieranno con la sessione plenaria di apertura la mattina del 5 novembre durante la quale verranno presentate la Relazione 2019 sullo stato della green economy e le proposte per un Green New Deal, elaborate dal Consiglio Nazionale della Green Economy, rivolte in particolare ai decisori politici del Parlamento e del Governo.

Nel pomeriggio del 5 novembre, si svolgeranno le 3 sessioni tematiche di approfondimento e consultazione, sui seguenti temi:

Il Green New Deal per le città: un programma nazionale di rigenerazione urbana – in collaborazione con il Green City Network

– in collaborazione con il Green City Network Il Green New Deal per la circular economy: indirizzi per il recepimento delle Direttive e le necessarie infrastrutture – in collaborazione con il Circular economy network

– in collaborazione con il Circular economy network Il Green New Deal per il territorio: il ruolo delle imprese per valorizzare l’agricoltura e il capitale naturale – in collaborazione con Ministero delle politiche agricole*

Gli Stati Generali della Green Economy proseguiranno la mattina del 6 novembre, con la sessione plenaria internazionale dedicata al tema “Clima e Green New Deal: i trend internazionali e il ruolo delle imprese” che vedrà la partecipazione di autorevoli relatori istituzionali e del mondo delle imprese nazionali e internazionali.

I lavori si concluderanno il pomeriggio del 6 novembre, con la sessione di approfondimento, Green New Deal per la mobilità: less, electric, green, shared – muoversi con leggerezza, in collaborazione con l’Osservatorio nazionale sharing mobility.

Stati Generali della Green Economy