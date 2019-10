Le regioni per la diffusione di una informazione ed educazione ambientale sostenibile

loading...

di Stefano Stefanini

NewTuscia – ROMA – La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha recentemente approvato il documento finale della Conferenza nazionale per il rilancio del sistema INFEA (informazione, formazione ed educazione, ambientale).

Gli impegni della Conferenza nazionale per il rilancio del sistema INFEA: informazione, formazione ed educazione, ambientale.

A conclusione dei lavori della Conferenza di Cagliari sono state condivise dai partecipanti le conclusioni e sono stati individuati gli impegni che tutti i soggetti partecipanti intendono rispettare per promuovere il rilancio e l’innovazione del Sistema IN.F.E.A., facendo tesoro dell’esperienza fino ad ora vissuta ma con una forte volontà di innovazione e potenziamento verso una Rete di Reti, inclusiva, competente e riconosciuta a livello istituzionale; lo scopo è che il Sistema, nel prossimo decennio, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, possa costituire una vera e propria infrastruttura a carattere materiale e immateriale per la promozione della cultura e dell’economia della sostenibilità nel nostro Paese.

Queste le principali considerazioni e impegni condivisi in sede di Conferenza.

Il ruolo attuale dell’educazione alla sostenibilità ambientale è un ruolo complesso e multireferenziale, una modalità sistemica di intervento sugli stili di vita dei cittadini che utilizza differenti strumenti di azione a vario livello di integrazione e attiva reti di collaborazione e partnership con i numerosi attori implicati nei processi di crescita culturale indirizzata allo sviluppo sostenibile. L’azione educativa si fonda oggi su una pluralità di strumenti quali, tra gli altri, azioni fortemente caratterizzate da una struttura pedagogica; azioni di informazione e sensibilizzazione; interventi nei processi di partecipazione e nella costruzione di reti di scambio e relazioni; azioni di formazione e aggiornamento delle figure professionali che la nuova dimensione della sostenibilità ambientale richiede e azioni riconducibili alla costruzione di processi di /ife long learning; azioni di ricerca e sperimentazione. Lo scopo fondamentale dell’educazione alla sostenibilità è quello di supportare le politiche di sviluppo sostenibile con gli strumenti educativi, comunicativi e partecipativi. Un percorso di apprendimento che coinvolge le persone lungo tutto l’arco della vita, dall’infanzia all’età adulta.

Una serie di opportunità per sviluppare nuove chiavi di lettura, modelli, comportamenti e sistemi di gestione, per fare esperienza mettendosi alla prova e verificando i risultati, per accrescere l’empowerment e la resilienza delle comunità, delle organizzazioni, dei singoli, e per sviluppare l’economia della conoscenza e gli stili di vita sostenibili. L’educazione ambientale si configura come un processo di partecipazione, di apprendimento collettivo e di acquisizione della conoscenza, che deve coinvolgere non solo le scuole ma tutte le fasce di cittadini e i membri della società (governi, autorità locali, università, imprese, consumatori, organizzazioni non governative, ecc.), per creare una consapevolezza ambientale, promuovere l’adozione di stili di vita e comportamenti ambientalmente corretti, promuovere l’economia circolare i consumi e i modelli produttivi orientati alla sostenibilità. È un concetto complessivo, riferito non solo agli aspetti ambientali, ma che considera i problemi della povertà, della salute, della sicurezza degli alimenti, della compartecipazione, dei diritti umani e della pace, in accordo con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e con quanto indicato dall’UNECE nel 2005.