NewTuscia – MONTEFIASCONE – Incidente nel primo pomeriggio sulla Umbro Casentinese nel tratto tra Montefiascone e Capraccia, al chilometro 2,8.

Sembrerebbe che due auto, data la posizioni delle vetture che viaggiavano in sensi di marcia opposti, si siano scontrate frontalmente per ragioni ancora da accertare. L’intervento dei vigili del fuoco d Viterbo ha tratto in salvo tre persone trasportate immediatamente all’ospedale, una con l’elicottero.