Gli aspetti da considerare prima di investire in un immobile di pregio

NewTuscia – Investire in un immobile di pregio al giorno d’oggi è senza dubbio vantaggioso. La crisi economica di qualche anno fa infatti ha portato ad una diminuzione significativa dei prezzi, che negli ultimi anni sono rimasti pressoché stabili. Questo significa che si possono concludere delle trattative molto interessanti e fare degli ottimi affari nel settore immobiliare. Certo è che bisogna fare attenzione ad alcuni fattori, che influenzano in modo alquanto significativo il vantaggio che si può trarre da un investimento nel mercato degli immobili di lusso.

Vediamo oggi alcuni consigli per chi intende

investire in una casa di lusso in Italia: quali sono le città più convenienti da questo punto di vista, quali caratteristiche vale la pena valorizzare e su quali fattori concentrarsi per evitare di aumentare il rischio.

Ricerca ed acquisto: meglio affidarsi ad un’agenzia seria

Sembra quasi una banalità, ma se intendiamo investire in una casa di pregio dobbiamo mettere in preventivo una spesa importante, che comporta trattative impegnative. Per questo motivo è sempre fondamentale affidarsi ad un’agenzia che sia seria e ormai navigata, meglio ancora se aperta anche al mercato internazionale. Ne possiamo trovare diverse, come l’ormai famosissima Sotheby’s Italia che si pone come un intermediario assolutamente affidabile. È meglio invece diffidare dal venditore privato, perché quando si investono grandi somme di denaro è importante avere alle spalle un’agenzia che verifichi e controlli ogni aspetto in modo minuzioso.

Milano e Roma: le città degli investimenti sicuri

Naturalmente, un altro aspetto fondamentale da considerare quando si investe in un immobile di lusso è la sua ubicazione. In Italia le città di pregio sono molte ma su tutte continuano a vincere le grandi città come Milano e Roma. Qui il mercato immobiliare è florido e la richiesta è sempre molto alta, anche a livello prettamente turistico. In alternativa ci si può orientare su località rinomate come Capri, la Costa Smeralda in Sardegna o il Lago di Como. Da queste parti non mancano di certo ville di lusso, inserite in contesti da sogno che attirano moltissimi investitori.

Finiture e dettagli dell’immobile

Una volta trovata la città o la località perfetta per investire in un immobile è altrettanto importante valutare le caratteristiche dello stesso. Vale sempre la pena concentrarsi sui dettagli come le finiture o la classe energetica, che possono aumentare in modo importante il valore della casa o al contrario comportarne una svalutazione rapida. Un discorso a parte meritano le ville storiche, che seppur a fronte di un elevato valore possono risultare prive di certificazioni energetiche e di altri dettagli che in un appartamento moderno potrebbero fare un’enorme differenza.

L’obiettivo dell’investimento: sempre in primo piano

Naturalmente, nel valutare le varie possibilità è importante avere sempre ben chiaro in testa l’obiettivo del proprio investimento. Se per esempio si intende acquistare un immobile di lusso per poi poterlo affittare a turisti stranieri vale sempre la pena concentrarsi sulle città e sulle località più gettonate a livello internazionale. Se invece l’intenzione è quella di rivendere l’appartamento entro qualche anno, vale la pena optare per città e quartieri sicuri, che non rischiano di svalutarsi nel breve periodo.