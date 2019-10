Dinosauri alti tre metri hanno invaso Teatro Caffeina!

loading...

Domenica 13 ottobre tre orari per uno show interattivo che farà impazzire i bambini: è la tappa viterbese della compagnia DinosaurShow

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. E se i dinosauri prendessero vita? E se una tranquilla cittadina venisse invasa da queste giganti creature del passato? Ecco cosa accadrà domenica 13 ottobre sul palco del Teatro Caffeina a Viterbo: la compagnia Dinosaurshow porterà a via Cavour cinque dinosauri alti tre metri (un t-rex e due cuccioli, un velociraptor, un triceratopo) che si muovono, mordono, ruggiscono e coinvolgono come se fosse un autentico viaggio nella preistoria! Uno show riservato insomma solo ai bambini più coraggiosi.

“E’ una festa di avventura e comicità”, spiega Flavio Colombaioni a nome della compagnia: “I nostri bestioni sembrano davvero vivi e in carne ed ossa. Abbiamo visto questi esseri portentosi in un video lanciato sui social network e abbiamo deciso di investire su di loro; ai bimbi più attenti la storia ricorderà quella del noto film “Una notte al museo”. Ma sarà un evento interattivo, con i bambini che potranno partecipare dalla platea e destreggiarsi fra i dinosauri, alcuni più amichevoli, altri più antipatici, guidati dai nostri personaggi umani fra cui il paleontologo Alfred e la scienziata direttrice del museo e un po’ svitata saranno i veri motori della scena”, conclude l’autore.

“Dinosauri Vivi” fa così tappa a Viterbo nell’ambito di un tour teatrale che toccherà molte città in tutta Italia, dopo varie apparizioni su televisioni nazionali (Tu si que Vales, Grande Fratello VIP, I soliti ignoti). Lo spettacolo comico teatrale è aperto a tutti i bimbi dai due anni in su: l’appuntamento è a Teatro Caffeina alle ore 11.00-15,30-18,00. Per info e prenotazioni 3669590150. Prezzo Adulti € 10.00 Bambini € 8.00.