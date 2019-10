Bagnoregio protagonista alla Fiera Interazionale del Turismo di Rimini, Profili: “Puntiamo su qualità e sostenibilità”

loading...

NewTuscia – RIMINI – Riceviamo e pubblichiamo. Bagnoregio si racconta alla Fiera del Turismo di Rimini. Questa mattina il sindaco Luca Profili ha raccontato il modello Civita davanti agli operatori più significativi del turismo internazionale. Con lui Francesco Bigiotti, l’amministratore unico della partecipata del Comune di Bagnoregio nata proprio per costruire una nuova fase dello sviluppo turistico del territorio, con l’ambizione di funzionare da traino per l’area vasta della Tuscia e della bassa Umbria.

Nella squadra bagnorese presente all’importante appuntamento anche il vicesindaco Claudio Cavalloro. “Penso a una decina di anni fa, quando soltanto qualche migliaia di persone venivano nel nostro paese, e poi ripenso al World Travel Market di Londra con Civita nel viale principale in un cartellone a rappresentare la bellezza italiana. Un paesino di 8 abitanti in una metropoli di 8 milioni. In questi giorni siamo stati presenti a Rimini alla Fiera Internazionale del Turismo, in televisione con il Corriere della Sera e su La Repubblica. Quello che è successo è frutto di un’attenzione mediatica continua e andremo avanti così, passo dopo passo”, il commento del sindaco Profili.

“Siamo cresciuti tanto in questi anni ed è arrivato il momento di puntare sulla qualità dell’offerta. Stiamo già lavorando, nei prossimi mesi si vedranno già i primi frutti, a migliorare l’offerta e vogliamo diventare sempre più bravi a governare i flussi mediante rapporti diretti con i tour operator – continua il sindaco di Bagnoregio -. Dobbiamo allargare la fruizione turistica del territorio per aumentare la permanenza, questo avrà ricadute importanti sul piano economico e dei posti di lavoro. Quindi rendere sempre più sostenibile lo sviluppo turistico. Nel 2020 contiamo di iniziare un cammino serio per diventare un comune plastic-free e attivare un trasporto turistico elettrico”.