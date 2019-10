Al via l’attività di supporto didattico per gli studenti. Iscrizioni fino al 21 ottobre

loading...

NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO – Riceviamo e pubblichiamo. Anche quest’anno la biblioteca di San Lorenzo Nuovo ospiterà l’attività di supporto didattico, una tra le varie e diversificate proposte a sostegno dell’istruzione promosse dall’Amministrazione Comunale a favore deg li studenti delle scuole di ogni ordine e grado residenti sul territorio comunale.

Il programma offerto agli studenti rappresenta un valido strumento di aiuto per quanti avvertono la necessità di approfondire gli argomenti trattati durante la normale attività scolastica, costituendo allo stesso tempo anche un sano momento di aggregazione, affinché gli stessi possano occupare in maniera proficua le prime ore del pomeriggio.

L’iniziativa continua a registrare adesioni da parte degli studenti: lo scorso anno hanno usufruito del servizio di supporto didattico 18 studenti tra gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.

Le lezioni, che inizieranno nel mese di novembre, sono completamente gratuite per i partecipanti e sono assicurate da docenti già attivi in questo servizio e da volontari che si sono resi disponibili per il piacere di insegnare e contribuire attivamente a soddisfare le esigenze della popolazione.

Il servizio sarà disponibile in varie materie, attualmente in corso di definizione. C’è tempo fino al 21 ottobre per iscriversi presso la Biblioteca Comunale, lasciando il proprio nominativo, la classe frequentata e la/le materia/e per le quali si richiede il supporto didattico.

“Siamo ormai giunti al sesto anno e l’attività continua a trovare un ottimo riscontro tra la popolazione – dice il Sindaco di San Lorenzo Nuovo, Massimo Bambini. Grazie a questo servizio che, ricordo ancora una volta, è svolto gratuitamente da alcuni/e insegnanti volontarie, gli studenti di San Lorenzo Nuovo, infatti, possono approfondire gratuitamente i contenuti delle lezioni, colmando anche eventuali lacune, senza alcun onere per le famiglie“.

“Mi associo ai ringraziamenti del Sindaco per la disponibilità e l’impegno delle insegnanti volontarie – replica Simona Fabi, delegata a cultura ed istruzione – e invito tutti gli studenti che ritengono di aver bisogno di approfondimenti ad usufruire del servizio, estremamente utile ed efficace”.

Per informazioni e comunicazioni:

Biblioteca comunale, via dell’Ospedale. Tel 0763-726010

e-mail: biblioteca@comunesanlorenzonuovo.it Facebook: Biblioteca San Lorenzo Nuovo