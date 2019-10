Torna l’Unitus Opening Party venerdì 11 ottobre

loading...

NewTuscia – VITERBO – Dopo lo straordinario successo della festa di giugno (Unitus Summer Party), gli studenti della Tuscia sono pronti all’evento atteso da tutta la comunità studentesca: l’Unitus Opening Party.

L’Ateneo è pronto ad animarsi con quella che non rappresenta solo una festa studentesca, ma un’occasione per far conoscere a tutta la Tuscia un’importante realtà universitaria.

Giunto alla sua tredicesima edizione, l’evento offre un ricco programma: djset e concerti musicali live di artisti locali si alterneranno sul palco, insieme a manifestazioni artistiche di ogni genere, al fine di promuovere la cultura locale in ogni sua espressione.

La manifestazione, come sempre, è targata UniVersoGiovani, l’associazione culturale che da anni rappresenta un indissolubile punto di riferimento per tutti gli studenti della Tuscia e che si impegna attivamente nella promozione di iniziative di carattere sociale, culturale e sportivo, offrendo ai giovani momenti di incontro e condivisione.

Grande è la soddisfazione dell’intera associazione e del Presidente in carica, Emanuele Brodo. “L’Unitus opening party rappresenta ormai una delle attrazioni più importanti della comunità studentesca della Tuscia”, afferma lo stesso.

L’organizzazione dell’evento è gestita dall’affiatato gruppo di giovani che l’associazione è riuscita a costituire nel tempo: un insieme variegato, che comprende studenti di tutti i dipartimenti, volenterosi di proporre idee innovative, affinché l’associazione possa maturare e diventare una realtà sempre più importante a livello sociale.

La festa di apertura dell’anno accademico, così come quella di chiusura, costituiscono non solo un motivo di svago, ma anche un momento formativo: lo scopo è quello di offrire agli studenti la possibilità di confrontarsi con i propri colleghi, fare conoscenza e scoprire un lato meno convenzionale, più divertente, del mondo universitario.

Quindi, non prendete impegni per venerdì 11 ottobre p.v. nella cornice del complesso di Santa Maria in Gradi.

Come sempre, la festa sarà ad ingresso libero.

Associazione UniVersoGiovani

Programma

Ore 18: Apertura area e stand espositivi

Ore 19: Djset e apertura food point – Pizzino Streat Food 🍕

Ore 21: Studio Illegale Live Band🎤🎼

Ore 21.30: Back and Forth – Foo Fighters cover band🎸

Ore 22: Jeky Hyde & Reverse 🎤🥁

Ore 23: Djset – Daniele Fini e Carlo Giganti 🎧