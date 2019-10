Narni, prevenzione terremoto in iniziativa “Io non rischio” Protezione civile

loading...

NewTuscia – NARNI – E’ in programma sabato e domenica prossimi in Piazza dei Priori l’iniziativa “Io non rischio” organizzata a Narni dal gruppo comunale di Protezione civile “Claudio Baroni” nell’ambito della manifestazione nazionale. Volontari e volontarie di protezione civile allestiranno punti informativi per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare tra i concittadini sul rischio sismico, su quello alluvionale e su quello del maremoto.

A Narni ci si concentrerà soprattutto sull’emergenza terremoto che dà sempre interessa anche le zone del narnese rientranti in aree sismiche del centro Italia. Il cuore dell’iniziativa sarà il momento dell’incontro in piazza tra i volontari formati e la cittadinanza.

“Io non rischio” è promossa localmente dal Comune di Narni e a livello nazionale dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Reluis-Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica.