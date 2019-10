FdI concorrenza sleale minimarket notturni: Regione boccia emendamento stop vendita alcolici dopo ore 21

loading...

NewTuscia – ROMA – “Ancora una volta la maggioranza delle due Sinistre del Lazio nega ai commercianti della regione la doverosa tutela. Nell’ambito della discussione per l’approvazione del Testo Unico del Commercio in corso in Consiglio Regionale, la maggioranza Pd –M5Stelle non approva l’emendamento presentato da Fratelli d’Italia per vietare la vendita di alcolici d’asporto dopo le ore 21, da noi proposta, onde evitare la concorrenza sleale dei Minimarket ai danni degli esercizi che somministrano liquori alla mescita in orario serale notturno.” Così in una nota i consiglieri di Fdi alla Regione Lazio: Ghera (capogruppo), Righini e Colosimo.