Famu arriva al Colle Del Duomo

NewTuscia – VITERBO – Domenica 13 ottobre torna l’appuntamento con la Giornata nazionale delle famiglie al museo (FAMU) che quest’anno ruota attorno alla tematica “C’era una volta al museo”. Il Polo Monumentale Colle del Duomo di Viterbo invita le famiglie a partecipare ad una visita guidata che narrerà, in forma di racconti che iniziano proprio con c’era una volta, le storie dei protagonisti del Palazzo dei Papi e della vicina Cattedrale San Lorenzo: il risoluto Raniero Gatti che chiuse a chiave i cardinali, il gatto della famiglia viterbese dei Gatteschi che fa ancora capolino sulla loggia e poi cardinali dai nomi buffi come il Gambara e il Gallo che vollero cambiare la chiesa in base al proprio gusto.

Le visite guidate partiranno alle ore 11:30 e 16:30 e saranno rivolte alle famiglie con bambini da 6 a 12 anni.

Il costo del biglietto, gratuito per i bambini e i residenti a Viterbo, sarà di 9,00€ per gli adulti.

I posti sono limitati, per cui si consiglia la prenotazione chiamando il numero 3284596238.