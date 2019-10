Sistemazione pavimentazione via Sant’Antonio, domattina l’inizio dei lavori

loading...

L’assessore Allegrini: “L’intervento molto probabilmente si concluderà in serata”

NewTusca – VITERBO – Sistemazione pavimentazione di via Sant’Antonio, domattina (10 ottobre) l’inizio dei lavori. L’intervento in questa prima fase interesserà il tratto compreso tra via Faul e la biforcazione con via Paradosso e durerà un paio di giorni al massimo. Con molta probabilità potrebbe concludersi anche nella serata di domani. Lo comunica l’assessore ai lavori pubblici Laura Allegrini, che oltre a dare notizia dell’intervento, segnala i provvedimenti riguardanti la viabilità nella zona interessata dai lavori.

“Sarà istituito il divieto di sosta con rimozione, ambo i lati, e sarà interrotta la circolazione veicolare. Sarà comunque consentito il traffico a residenti, agli intestatari dei passi carrabili presenti sulla via e ai titolari di esercizi commerciali presenti, per le operazioni di carico e scarico merci. Ci scusiamo per i disagi che potranno verificarsi – ha aggiunto l’assessore ai lavori pubblici e alla viabilità -. I lavori che stiamo portando avanti in varie zone della città in questo periodo procedono tutti molto rapidamente. Anche in questo caso, come abbiamo fatto con strada Bagni e come stiamo facendo con la Tangenziale Ovest, si tratta davvero di pochi giorni. Sono lavori urgenti e necessari – ha concluso l’assessore Allegrini – richiesti più volte dai viterbesi e gran parte attesi da anni”.