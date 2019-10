Precisazioni su alcune erronee informazioni apparse su articoli di stampa riguardanti “Tiberis 2019”, la così detta “spiaggia sul Tevere” di Ponte Marconi

loading...

Riceviamo e pubblichiamo

NewTuscia – ROMA – Tramite atti ufficiali forniti da Roma Capitale a seguito di istanze di accesso agli atti, riteniamo opportuno evidenziare alcune erronee informazioni apparse su articoli di stampa riguardanti “Tiberis 2019”, la così detta “spiaggia sul Tevere” di Ponte Marconi, anche a tutela dell’Amministrazione Capitolina, nell’abituale spirito di dare un’informazione oggettiva (al di là dei giudizi, in questo caso, sulla manifestazione):

– il progetto è stato redatto da Roma Capitale;

– non sono state accettate sponsorizzazioni a seguito dell’Avviso Pubblico conseguente dalla Determinazione Dirigenziale n.898 del 12.7.2019 (l’unica proposta a Roma Capitale è pervenuta da Soggetto non in grado di soddisfare gli obbligh i previsti dal Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.23 del 7.3.2019);

– pur in presenza di Concessione non stagionale (Procedimento EQ-2868) rilasciata dalla Regione Lazio, la manifestazione è stata assimilata a quanto previsto dal punto A 16 del D.P.R. 13.2.2017, n.31 per quel che riguarda l’occupazione temporanea di suolo pubblico;

– i fondi stanziati a carico del Dipartimento Tutela Ambientale per “costi esterni” della sola manifestazione temporanea ammontavano a € 70,000,00, anche se – come nel caso del 2018 – l’Amministrazione non ha rendicontato gli ingenti “costi interni” (personale del Servizio Giardini, personale del Corpo di Polizia Locale, operativi e tecnici di altre Unità, piante, materiali già in possesso, etc). Altro sono i costi per il recupero/risanamento dell’area.

Stante il molto minor numero di ombrelloni/lettini messi a disposizione rispetto al 2018, il costo medio giornaliero d’utilizzo – ad avviso di chi scrive – è comparabile nei due anni. Nel 2019 sono stati ubicati anche tavolini e sedie.

Altre informazioni e documentazioni avevamo chiesto, ma non sono state ancora fornite.

La redazione