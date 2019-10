Legge contro la violenza sul personale sanitario: l’UGL Sanità chiede rapida approvazione

loading...

NewTuscia – ROMA – “La legge contro la violenza sul personale sanitario va approvata con la massima urgenza, prima di dover piangere una tragedia”. Queste le parole, rilasciate in una nota, dal Segretario nazionale dell’UGL Sanità, Gianluca Giuliano, in merito a quanto dichiarato alla stampa dal Ministro della Salute Speranza. “La tematica delle violenze ai danni del personale della sanità è purtroppo sempre più attuale e drammatica. Ci troviamo, nostro malgrado, a commentare quasi ogni giorno questi episodi di violenza e l’assenza di una legge specifica non è degna di un paese civile”

“I professionisti della salute, già vessati da tutte le problematiche derivanti dalle perenni politiche di tagli alla spesa operate nel tempo dai vari governi, non possono sommare a queste anche la paura di subire aggressioni sul posto di lavoro. Un intervento risolutivo è un obbligo morale nei confronti di tutti questi lavoratori e bisogna realizzarlo in tempi brevi, prima di trovarsi a piangere una tragedia. L’UGL Sanità è dalla parte del personale sanitario in ogni sua forma e declinazione e si batterà perché venga riconosciuto in tempi brevi il diritto alla sicurezza sul lavoro di questi lavoratori con pene certe per chi ne mette a rischio l’incolumità”.