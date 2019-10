Il Comandante della Legione Carabinieri Lazio Gen. Marco Minicucci in visita a Montefiascone

loading...

NewTuscia – VITERBO – Nella giornata di ieri il Generale Marco Minicucci, Comandante della Legione Carabinieri Lazio, ha visitato la Compagnia Carabinieri di Montefiascone. Il Generale ricevuto dal Capitano Antonino Zangla, ha incontrato una rappresentanza dei Carabinieri delle 11 Stazioni del territorio della Compagnia, che si estende lungo tutto il comprensorio del lago di Bolsena fino ai confini con la Toscana e l’Umbria. Alla visita erano altresì presenti i Carabinieri Forestali delle Stazioni di Montefiascone, Bolsena, Acquapendente e Lubriano e una rappresentanza di soci e benemerite delle locali Sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Nel suo discorso, l’Ufficiale Generale, ha ringraziato tutti i presenti per il quotidiano impegno elargito al servizio della collettività per garantire la civile e pacifica convivenza. In particolare ha sottolineato la preziosa funzione dei Carabinieri dell’Alta Tuscia: “l’Arma in questo territorio rappresenta un esclusivo presidio operativo dello Stato, importante punto di riferimento per la popolazione, per questo motivo è assolutamente necessario che ogni Carabiniere adempia responsabilmente e con il massimo impegno al peculiare compito affidatogli”.

Infine il Generale si è recato presso il Comune di Montefiascone dove ha incontrato il primo cittadino.