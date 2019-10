Assoturismo, Assoviaggi e Fiba Confesercenti al TTG di Rimini. La Tuscia è presente con i suoi operatori

loading...

NewTuscia – RIMINI – Assoturismo Confesercenti è presente al TTG di Rimini, la fiera internazionale B2B del turismo che si svolge dal 9 all’ 11 ottobre, con uno stand in collaborazione con Assoturismo Confesercenti Emilia Romagna e Assoviaggi Nazionale all’interno del quartiere espositivo di RiminiFiera. Anche quest’anno al TTG di Rimini saranno presenti gli operatori affiliati alla Confesercenti di Viterbo – dichiara Vincenzo Peparello, responsabile Assoturismo della Tuscia – e questo – continua Peparello –, oltre a evidenziare l’importanza di questa manifestazione dimostra che le nostre imprese si pongono su un mercato sempre più competitivo con maggiore consapevolezza nel loro valore e in quello di un territorio che eccelle in termini di varietà di prodotti turisti ed enogastronomici.

Di seguito il riepilogo degli appuntamenti che riguardano Assoturismo e tutte le Federazioni di categoria.

Mercoledì 9 ottobre 2019 – ore 16.30

Beach Arena

Presentazione del volume “L’Impresa Balneare sul demanio marittimo” alla presenza del Presidente Nazionale FIBA Maurizio Rustignoli, del Presidente del Consorzio Fiba Service Vincenzo Farina e dei professori universitari, Stefano Zunarelli e Nicolò Carnimeo

Giovedì 10 ottobre 2019 – dalle ore 10.30 alle 11.30

Sala Tiglio 2

Partecipazione Assoviaggi al Convegno Isnart-Unioncamere “I nuovi diritti del viaggiatore: la norma sui pacchetti turistici tra consapevolezza e policy”

Giovedì 10 ottobre 2019 – dalle 10.30 alle 12.30

Sala Abete

Convegno “Affitti brevi: impatto sempre più rilevante per i mercati turistici” a cura di Assoturismo Confesercenti Emilia-Romagna

Giovedì 10 ottobre 2019 – dalle ore 10.00 alle 14.00

Sala Sisto Neri

Convegno Unitario delle Associazioni di categoria Fiba-Confesercenti, Oasi Confartigianato, CNA Balneari e Sib–Confcommercio.

CAT Confesercenti Viterbo