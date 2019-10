Ad Acquapendente la giornata nazionale delle famiglie al Museo

loading...

Giornata nazionale delle famiglie presso i Musei civici di Acquapendente: Museo del fiore e Museo della città domenica 13 ottobre 2019

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Riceviamo e pubblichiamo. Domenica 13 ottobre 2019, i due Musei civici della Città di Acquapendente: il Museo del fiore sito nella frazione di Torre Alfina (Loc. Giardino) ed il Museo della città civico e diocesano, ubicato nel centro storico, aderiscono alla GIORNATA NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AL MUSEO, nata da un’idea del portale internet www.kidsarttourism.com con il coordinamento dell’Associazione Culturale Famiglie al Museo.

Sarà una giornata tutta dedicata alle famiglie!!! Attività ideate per tutti i bambini dai 6 anni in su; per i bambini di età inferiore ai 6, è richiesta la collaborazione dei genitori e/o altri accompagnatori nel seguirli durante l’attività.

INGRESSO GRATUITO PER TUTTI I BAMBINI fino a 6 anni e a pagamento a €4, in aggiunta al biglietto ridotto (€2) per tutti gli altri

MUSEO DEL FIORE – CASALE GIARDINO A TORRE ALFINA

ore 10.30 – 12.30 e si ripeterà ore 14.30 – 16.30

QUANDO IL MUSEO ERA UN PODERE: I LAVORI E LE FACCENDE DI OGNI GIORNO

Quando il Casale Giardino era un “podere” la vita si svolgeva lenta ma affaccendata! Domenica 13 ottobre faremo un salto nel passato per rivivere le esperienze ed i racconti dei nostri contadini, visitando il Casale e rivivendo insieme alcune esperienze tramandate dagli anziani del paese sul processo di realizzazione del sapone con la cenere, della tintura di abiti vecchi e scoloriti, delle candele fatte in casa, e riscopriremo i giochi semplici realizzati in casa e organizzati con le poche cose disponibili in campagna ed i lavori con gli animali ed il loro accudimento.

Al Museo del fiore un gioco a tappe nelle sale del Museo per realizzare preparati tintori, erboristici e casalinghi per scoprire come si viveva e si giocava “quando non c’era niente di già pronto” e tutto doveva essere preparato in casa per tingere i tessuti con erbe e frutti di stagione, per preparare il sapone con la cenere e le candele da cera usata.

Tutte le famiglie con bambini, possono partecipare alla giornata a loro dedicata, scegliendo tra mattina (ore 10.30-12.30) o pomeriggio (14.30-16.30) per scoprire le curiosità che riguardano i contadini che vivevano al podere “Casale Giardino” nella Riserva Naturale Monte Rufeno!

L’evento è gratuito per tutti i bambini fino a 6 anni e a pagamento a €4, in aggiunta al biglietto di ingresso la Museo (secondo tariffario).

Appuntamento al Museo del fiore domenica 13 ottobre ore 10.30, oppure ore 14.30. L’attività, di circa 2 ore, comprende la visita al Museo.

MUSEO DELLA CITTA’ – PALAZZO VESCOVILE DI ACQUAPENDENTE

ore 10.30 – 12.30 e si ripete dalle 15.30 alle 17.30

C’ERA UNA VOLTA AL MUSEO DELLA CITTA’ UN QUADRO IMPOLVERATO, MA PIENO DI COLORI …

Saranno le tue mani a far rivivere le sue tinte pastello e a ridare luce alle sue immagini.

Domenica 13 ottobre laboratorio di pittura all’acquerello per grandi e piccini, accompagnati e guidati dall’artista Riccardo Sanna, volto a riscoprire i colori del nostro Museo …

Tutte le famiglie con bambini, possono partecipare alla giornata a loro dedicata, scegliendo tra mattina (ore 10.30-12.30) o pomeriggio (14.30-16.30) per diventare piccoli pittori con la tecnica dell’acquerello, per disegnare dal vivo il dettaglio di una delle opere del museo o per farsi guidare nella tecnica di pittura.

Attività ideate per tutti i bambini dai 6 anni in su; per i bambini di età inferiore ai 6, è richiesta la collaborazione dei genitori e/o altri accompagnatori.

L’evento è gratuito per tutti i bambini fino a 6 anni e a pagamento a €4, in aggiunta al biglietto di ingresso la Museo. Per gli adulti accompagnatori è previsto il biglietto ordinario di ingresso al Museo. Il laboratorio di pittura si attiva con un numero min 5 e max 20 partecipanti.

COME PRENOTARE E AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI

Per partecipare alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo è richiesta la prenotazione entro sabato 12 ottobre telefonando a Coop L’Ape Regina 0763 730065 – 388 8568841 (anche whatsapp) oppure scrivendo ad eventi@laperegina.it