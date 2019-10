“Sportelli di Sede”, accesso agli sportelli INPS prenotabile da dispositivi mobili e portale web

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

A partire da marzo 2019 è estesa a tutti i cittadini delle provincia di Viterbo la possibilità di prenotare l’accesso agli sportelli INPS da dispositivi mobili e portale web.

Il servizio, denominato “Sportelli di Sede”, oltre a visualizzare informazioni sugli sportelli dell’Istituto (orari di apertura, tempi medi di servizio, numero di persone in coda e stato di avanzamento della coda), consente di prenotare il proprio turno presso gli sportelli aperti al pubblico.

Il servizio di prenotazione termina trenta minuti prima dell’orario di chiusura e la prenotazione può essere effettuata soltanto se allo sportello scelto risultino in coda almeno cinque utenti.

Si può effettuare una sola prenotazione per ogni tipologia di sportello, fino ad un massimo di tre prenotazioni giornaliere.

E’ prevista la possibilità di prenotarsi non solo per la giornata corrente ma anche per i giorni successivi, scegliendo, contestualmente, anche l’orario di accesso.

Per fruire della nuova funzionalità, occorre installare oppure aggiornare l’applicazione “Inps Mobile” scaricandola dagli store Apple e Android o accedere al portale Web dell’INPS. In alternativa, la prenotazione può essere richiesta al Contact Center.

All’atto della prenotazione è necessario descrivere con la maggiore accuratezza possibile l’argomento da affrontare allo sportello con l’operatore INPS.

Ad oggi il servizio risulta solo parzialmente utilizzato. Ci sentiamo in dovere, pertanto, di sensibilizzare tutta la cittadinanza all’utilizzo di tale funzionalità che consente al cittadino di evitare le code e a noi di programmare meglio il lavoro agli sportelli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

Pasquale Caccavale