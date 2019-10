Il punto sulla 1° giornata di prima categoria

loading...

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – E’ cominciata anche il campionato di prima categoria, e nel girone A ci sono stati subito risultati clamorosi.

Il risultato più sorprendente è sicuramente quello di Grotte Santo Stefano (3 punti) dove i locali hanno “passeggiato” dilagando 5 a 0 sul malcapitato Bagnaia (0), in evidenza Burla (tripletta) Donnini e Pacifici.

Ok anche la Sorianese (3) che nell’ anticipo di sabato ha superato senza troppi patemi il San Lorenzo Nuovo (0) per 4 a 0, grazie alle marcature di Fratini (doppietta), Mastrangeli, e Floccari.

Ok anche il Pianoscarano (3) che sul suo terreno strapazza 5 a 1 la Maremmana (0), in rete Mattioli, Daniele Proietti, Maccioni accorciava le distanze ma Marini, Del Moro, e Taratufolo regalavano il rombante successo ai rionali.

Colpo esterno del Bassano romano (3) vittorioso 3 a 1 sul Valentano (0), Federici Mantovani e Ravoni portano gli ospiti sul 3 a 0, nel finale Ceoarano accorciava le distanze per il Valentano formato da molti giovani.

Vince fra le mura amiche anche la Fulgur Tuscania (3) 2 a 1 sul vetralla (0). Succede tutto nella ripresa Venanzi e Scatena portano sul doppio vantaggio i padroni di casa, Romagnoli dimezzava il passivo.

Corsaro il Tarquinia (3) vittorioso 2 a 1 sulla Canepinese (0). Cimini in vantaggio con Minella su rigore, tirrenici che ribaltano la situazione con Rosati e Forieri.

Infine due gare terminano 0 a 0 Atletico capranica (1) Sporting Bagnoregio (1), Cura (1) Fortitudo Nepi (1).

Nel Raggruppamento B dove sono impegnate le “viterbesi” JfC Civita, e Castel S. elia ecco il quadro completo della giornata.

Il Real San Basilio (3) passa 4 a 1 a La Storta (0), per gli ospiti doppietta di Ruggero, poi Iemme e Valenzi.

L’ Anguillara (3) supera 3 a 1 la Castelnovese (0) .

Parte bene anche il castel S. Elia (3) che sul suo terreno si sbarazza 2 a 0 del Soratte (0). Argenti con un colpo di testa nel primo tempo e Moretti nella ripresa regalano il successo ai gialloblù.

Parte bene anche il Fidene (3) che supera 2 a 0 il Prima Porta (0), doppietta di Giuliani.

Saxa Flaminio Labaro (3) Real Campagnano (0) termina 2 a 0, Savelli e Pier Maria regalano il successo ai locali.

Debutto casalingo sfortunato per il Trevignano (0) sconfitto 2 a 1 sul suo campo dall’ Aurelio Roma Academy (3), in Gol Sette e Tonetti per gli ospiti.

bene l’ Orange Football Jus (3) vittorioso 2 a 1 sul suo campo, opposto al castel Giubileo (0), ospiti avanti con Pasciucco su rigore, poi Tempera (doppietta) ribaltava la situazione.

Infine nell’ unico pareggio di giornata Il JFC Civita (1) non riesce ad andare oltre lo 0 a 0 opposta all’ Accademia Sporting Roma (1). Buona gara tra due squadre che hanno tentato di superarsi, i locali recriminano per l’espulsione di Berni.