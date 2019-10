Pavimentazione strada Bagni, l’assessore Allegrini: “In giornata la conclusione dei lavori”

loading...

NewTuscia – VITERBO – In fase di ultimazione i lavori per il rifacimento del manto stradale di strada Bagni. Lo comunica l’assessore ai lavori pubblici Laura Allegrini, questa mattina sul posto per un nuovo sopralluogo.

“L’intervento, iniziato ieri mattina, sta procedendo rapidamente. Nel tardo pomeriggio di oggi i lavori giungeranno a conclusione. Si è provveduto al rifacimento di buona parte della strada, con tanto di fresatura del vecchio asfalto – ha aggiunto l’assessore Allegrini -. I tratti che non sono stati interessati dai lavori sono quelli in buone condizioni, oggetto di recente sistemazione”.