A Gallese si lavora con il riciclo

NewTuscia – GALLESE – Nella città della Tuscia viterbese è in programma la Giornata Ecologica e del Riciclo Creativo organizzata dal Comune di Gallese, Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione, finanziata dalla Regione Lazio nell’ambito del Bando “Lazio delle meraviglie – Estate 2019”.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Associazione “La Via per l’ambiente e le persone” vedrà il coinvolgimento di tutte le scuole di Gallese che in orario scolastico si recheranno in visita presso l’impianto di recupero e selezione rifiuti non pericolosi di Gallese Mattucci s.r.l. , sponsor della iniziativa, che presenterà ai ragazzi il ciclo di conferimento e lavorazione dei rifiuti.

Ma il momento centrale dell’intero programma si svolgerà sabato 12 ottobre dalle ore 15.30 presso il Museo e Centro Culturale “Marco Scacchi”: un pomeriggio di laboratori per bambini e incontri di info-formazione per i loro genitori e per tutti i cittadini.

Sarà un’occasione per riflettere sul tema dei rifiuti e sul loro corretto smaltimento, sulle possibilità del loro riciclo al fine di ricavarne altri materiali, secondo il principio di un’economia circolare, attenta a produrre sempre meno rifiuti.

A seguire verrà offerta una merenda a cura del Centro Sociale Anziani Gallese “centro storico” preparata con i prodotti forniti dalle aziende biologiche del territorio: le uova della Fattoria Cupidi e la cioccolata della Dea Nocciola, sponsor della manifestazione.

Sarà anche quella una gustosa occasione per sottolineare l’importanza della salvaguardia e cura dell’ambiente, la sostenibilità dei sistemi di produzione e consumo e la possibilità di contribuire ad un futuro diverso, ad un ambiente più sano e più vivibile.