“Come difendere l’impresa dagli attacchi informatici” workshop con Gianluca Boccacci

Giovedì 10 ottobre 2019, dalle ore 15, alla Camera di Commercio di Viterbo workshop con Gianluca Boccacci esperto in sicurezza informatica.

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Li chiamano “pirati informatici” o “cybercriminali” o più correttamente Cracker. Sono quegli esperti di informatica, programmazione, sistemi e di sicurezza informatica abilissimi nell’introdursi nelle reti di computer senza autorizzazione allo scopo di carpire informazioni o danneggiare il sistema informatico. Un tema sempre più attuale non solo per le Pubbliche amministrazioni ma anche per aziende e privati a cui è dedicato il prossimo workshop organizzato dalla Camera di Commercio Viterbo: “(IM)PRESE IN OSTAGGIO: minacce informatiche e attacchi hacker“.

L’appuntamento è per giovedì 10 ottobre, a partire dalle ore 15, nella sede dell’Ente camerale in via Fratelli Rosselli n. 4 a Viterbo. Il workshop è diretto da Gianluca Boccacci, ethical hacker ed esperto di cybersecurity, e illustrerà a imprenditori, professionisti e appassionati le tipologie di attacchi informatici più comuni e le modalità da adottare per proteggere la propria azienda. In particolare sarà presentata una panoramica che spazia dai virus moderni fino alle tecniche più sofisticate di attacco utilizzate dagli hacker indicando le possibili manovre correttive per difendersi e/o mitigarne gli effetti devastanti.

L’incontro rientra nel ciclo dei TèDigitale, incontri periodici organizzati dal Punto Impresa Digitale con esperti del settore rivolti a imprese, professionisti, funzionari pubblici e studenti su innovazione digitale, agenda digitale e impresa 4.0 finalizzati a far crescere la consapevolezza sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici per elevare la competitività e la semplificazione, ma anche sui rischi connessi al suo non corretto utilizzo.

La partecipazione all’incontro è gratuita. Per motivi organizzativi si prega di confermare la partecipazione inviando la mail a: pid@vt.camcom.it