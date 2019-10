Porano, guasto elettrico al serbatoio Torrino: Alcune vie senz’acqua, scattate le procedure di emergenza

loading...

NewTuscia – PORANO – Riceviamo e pubblichiamo. Il Servizio Idrico integrato ha fatto scattare le procedure di emergenza e pronto intervento oggi a Porano dove in alcune zone servite dal serbatoio Torrino si è verificata una mancanza di erogazione idrica. Il problema è stato determinato da un’interruzione di energia che ha bloccato il sistema di rilancio all’interno del serbatoio in questione tramite pompa. Le vie interessate sono: Via Kennedy, Via San Francesco, Via Santa Chiara, Via Col di Lana e loc. Boccetta.

Secondo le verifiche effettuate il guasto sarebbe stato causato da un corto circuito che ha bloccato il sistema le cui cause sono in corso di accertamento. Il Sii, insieme ad Asm, ha avviato la procedure di emergenza ricorrendo ad un generatore autonomo in attesa del ripristino del normale servizio di erogazione energetica. Le utenze delle vie sopra indicate sono attualmente senz’acqua ma si conta di ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.