Una Viterbese rimaneggiata perde nettamente per 3-0 con il forte Potenza

loading...

Maurizio Fiorani

NewTuscia- POTENZA-Una Viterbese molto rimaneggiata perde per 3-0 sul campo del forte Potenza. Una sconfitta preventivabile quella della formazione gialloblù di Mr. Lopez che purtroppo aveva molte assenze in organico. La squadra ha retto bene il campo nella prima mezzora di gioco poi al 35°una rete di Ricci con una grande conclusione dal limite dell’area di rigore della Viterbese che

non ha lasciato scampo al portiere Vitali.

Nella ripresa la formazione lucana di casa all’11° della ripresa con Ramos Borges con una conclusione di rara precisione su calcio di punizione, per poi chiudere la partita con Arcidiacono.

Bisogna voltare pagina e pensare alla partita di domenica prossima al Rocchi arriva il Bisceglie, si tratta di uno scontro diretto salvezza, dove sarà importante fare punti pesanti in chiave salvezza.

Passiamo alle formazioni delle due squadre.

POTENZA : Ioime, Sales, Giosa, Borges, Viteritti, Ricci, Dettori, Panico; Vuletich, Isgrò, Arcidiacono

A disposizione di Mr.Giuseppe Raffaele: Breza, Iuliano, Sepe, Coccia, Murano, Nembot, Coppola, Di Somma,Ferri Marini, Silvestri, Longo, Talla

VITERBESE: Vitali, Atanasov, Milillo, Baschirotto; De Giorgi, Bensaja, Antezza, Errico; Bezziccheri; Pacilli, Volpe

A disposizione di Mr.Giovanni: Pini, Maraolo, Markić, Svidercoschi, Zanoli, Urso, Ricci, Molinaro, Bianchi, Sibilia

Allenatore: Giovanni Lopez

ARBITRO: Luca Zufferli di Udine

ASSISTENTI: Claudio Gualtieri e Mattia Massimino di Asti

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Al 2° subito corner per il Potenza, la difesa gialloblù libera allontanando il pallone dalla propria area di rigore.

Al 5° il portiere Vitali della Viterbese para una conclusione dalla distanza dei giocatori del Potenza.

Al 10° Viterbese pericolosa con una grande conclusione di sinistro di Pacilli che viene parata dal portiere del Potenza Ioime.

Al 12° contatto in area del Potenza con Pacilli, che cade a terra dopo un contrasto con un difensore del Potenza, l’arbitro lascia correre.

Al 21° calcio d’angolo per i rossoblù lucani, pallone scodellato in area della Viterbese, la difesa gialloblù, allontana la minaccia.

Al 25° gran tiro di Panico del Potenza, che viene deviato in corner sopra la traversa dal portiere Vitali della Viterbese.

Al 33° il Potenza passa in vantaggio con un gran tiro di Ricci dal limite dell’area, che non lascia scampo al portiere Vitali della Viterbese.

Al 37°angolo per il Potenza pallone messo in mezzo all’area di rigore gialloblù, mischia furiosa con Arcidiacono del Potenza,

che da pochi metri dalla porta della Viterbese, batte a colpo sicuro, l’estremo difensore gialloblù Vitali di piede manda in corner compiendo un miracolo.

Al 41° tiro di Errico dalla distanza per la Viterbese pallone che esce abbondantemente a lato.

Al 43° tiro di Volpe dalla lunetta dell’area di rigore parato dal portiere Ioime della formazione di casa che para.

Al 45° ancora Viterbese pericolosa in attacco con Errico, ma la sua conclusione è debole e viene parata dal portiere locale.

Il primo tempo si conclude dopo solo un minuto di recupero concesso dal direttore di gara con il Potenza in vantaggio per 1-0

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Viterbese leggermente più reattiva in attacco, anche se il portiere Ioime del Potenza non è stato ancora impegnato.

Al 7° colpo di Vuletic colpo di testa deviato in corner dal difensore Melillo della Viterbese. Il seguente calcio d’angolo per il Potenza la difesa gialloblù allontana la minaccia.

All’11° il Potenza raddoppia con una grande punizione dalla distanza battuta da Borges Ramos, il pallone si infila all’incrocio

dei pali.

Al 12° cambio nella Viterbese: esce Antezza un centrocampista al suo posto entra in campo Svidercoschi.

Al 16° il Potenza si porta sul 3-0 con Arcidiacono, che raccoglie il pallone che in precedenza aveva colpito la traversa poi il giocatore del Potenza mette in rete, con la difesa gialloblù nell’occasione immobile.

Al 29° doppio cambio nella Viterbese: escono Errico e Di Giorgi al loro posto entrano in campo Zanoli e Molinaro.

Al 35° altro due cambi nella formazione gialoblù; escono Bensaja e Pacilli al loro posto entrano in campo il giovane Sibilia ed Urso.

La partita ormai segnata con il Potenza saldamente in vantaggio che controla gara agevolmente.

La partita finisce con il risultato di 3-0 per il Potenza che si porta al ridosso della vetta e con la Viterbese che domenica incontrerà in casa il Bisceglie, nella speranza di recuperare i molti giocatori assenti, come Tounkara, De Falco, Culina, Palermo.

RISULTATI DELLA 8° GIORNATA

POTENZA-VITERBESE 3-0

TERNANA-CATANIA 3-2

CATANZARO-FRANCAVILLA

TERAMO-RIETI 1-1

BARI-CAVESE 4-0

BISCEGLIE-PICERNO 1-0 parziale si gioca alle ore 17,30

PAGANESE-REGGINA 0-1 parziale si gioca alle ore 17,30

VIBONESE-CASERTANA 0-0 parziale si gioca alle ore 17,30

SICULA LEONZIO-MONOPOLI 0-1 parziale si gioca alle ore 17,30

AVELLINO-RENDE 0-0

CLASSIFICA

TERNANA 19

POTENZA 17

REGGINA 15

BARI 14

CATANZARO 13

MONOPOLI 13

CATANIA 13

CASERTANA 12

VITERBESE 11

PAGANESE 11

AVELLINO 10

FRANCAVILLA 9

PICERNO 8

VIBONESE 8

BISCEGLIE 8

CAVESE 8

TERAMO 6

SICULA LEONZIO 5

RIETI 2

RENDE 2

PROSSIMO TURNO

BARI-TERNANA

CASERTANA-SICULA LEONZIO

CATANIA-PICERNO

PAGANESE-AVELLINO

POTENZA-TERAMO

REGGINA-CATANZARO

RENDE-CAVESE

RIETI-MONOPOLI

FRANCAVILLA-VIBONESE

VITERBESE-BISCEGLIE