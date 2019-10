Torrese battuta all’esordio dal Grotte di Castro

loading...

NewTuscia – TORRE ALFINA (ACQUAPENDENTE) -Stecca all’esordio stagionale la matricola Torrese. Sufficienti all’undici di Trasardi 39 minuti per chiudere la gara. Grazie alla doppietta di bomber Di Luca ed alla intelligenza in cabina di regia di un Procenesi che oltre a realizzare su punizione ispira la doppietta del numero 11 e le conclusioni di Cesaretti, Fantucci, Lucchi, Christian Zanoni. Tre interessanti idee di gioco Torrese. Che ispirano la pronta ma imprecisa conclusione di Dafeh e quelle da fuori area di Stabile e Leandri. Ridotta in dieci ad inizio ripresa la Torrese trova difficoltà a scardinare la difesa ospite (ci prova inutilmente Stabile con una prepotente incursione al 17°). Seppur non avendo alcuna necessità di accelerare i tempi, il Grotte di Castro vive sugli spunti dei neoentrati, vogliosi di mettersi in luce. Nel giro di un minuto tra il 13° ed il 14° Lorenzini impegna severamente Diara e Dicko colpisce il palo.

PRIMA GIORNATA (SABATO 5 OTTOBRE 2019)

ASDSS TORRESE – ASD GROTTE DI CASTRO 0-3

(PRIMO TEMPO 0 – 3)

ASDSS TORRESE: Diara, Serafinelli, Door Long (43° st Ghinassi), Lupi, Leandri, Avitabile, Dafeh, Pallottino (21° st Galli), Bisti (29° st Nardini), Stabile (42° st Evangelisti), Sidime (35° st Riccini)

A DISPOSIZIONE: Magini, Lika, Manuel Zanoni, Ronca

ALLENATORE: Manucci

ASD GROTTE DI CASTRO: Montagnoli, Christian Zanoni (38° st Alesini), Ragnini, Cesaretti, Battiloro, Marcacci (42° st Sgrò), Fantucci (1° st Dioko), Proecenesi (43° st Belgi), Lucchi (26° st Del Soldato), Lorenzini, Di Luca

A DISPOSIZIONE: Dottarelli, Brinchi, Alessandro Zzannoni

ALLENATORE: Trasarti

ARBITRO: Alessandro Roca Comitato di Viterbo

MARCATORI: 2° pt Di Luca (AGC), 33° pt Procenesi (AGC), 39° Di Luca (AGC)

NOTE: Espulso al 5° st Leandri (AT) con rosso diretto per fallo da ultimo uomo. Ammoniti 21° pt Fantucci (AGC), 10° st Door Long (AT), 39° st Stabile (AT)