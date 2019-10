Stella Azzurra vincente con Albano all’esordio

loading...

NewTuscia – VITERBO – Esordio di campionato vittorioso per la Stella azzurra VT Ortoetruria che supera Albano nella prima delle due giornate di “Open Day” che si disputa ad Ostia con la presenza di tutte le squadre C Gold del Lazio.

I ragazzi di Fanciullo partono con le marce basse e dopo un 11-4 iniziale si fanno raggiungere dagli avversari che sfruttano al massimo agonismo e velocità, facilitati anche da un approccio alla gara troppo blando dei biancostellati. Il team di coach Cipriani, certamente giovane ma con alcune buone individualità all’interno, approfitta della situazione e si porta anche sul +5 (22-17) a metà del secondo

quarto.

Il coach dei viterbesi chiama time out e spiega bene ai suoi cosa vuole vedere in campo, utilizzando al meglio le rotazioni a disposizione. La Stella riparte con altro spirito. Meroi serve giocate vincenti, mentre De Gregorio e Rubinetti cominciano a macinare punti e Price diventa padrone delle plance, a turno ben coadiuvato da Rogani e Pebole, utilizzato sia nel ruolo di 3 che in quello di 4.

In difesa Baldelli e Casanova alzano un muro davanti agli attacchi di Albano che non trova più il canestro e con un parziale di 19-4 l’Ortoetruria indirizza la partita sul proprio binario e chiude metà gara sul 36-26.

Avvio di ripresa con i biancoblu ancora all’attacco, grazie alla buona vena degli esterni al tiro. Viterbo arriva al massimo vantaggio di +19 (52-33) e di fatto chiude la partita, rimanendo in controllo della gara nell’ultima frazione e portando a casa i primi due punti della stagione.

Una Stella alla quale sono bastati 15 minuti di qualità per aggiudicarsi il match, contro un Albano che certamente ha patito la maggiore caratura e la diversa esperienza dei biancostellati.

Tra i ragazzi di Fanciullo buona la prestazione di ciascuno nella metà gara in cui l’Ortoetruria ha messo sul parquet le proprie caratteristiche, con una citazione particolare ai 21 punti di un efficace De Gregorio ed ai 35 minuti di regia di Meroi.

Ora si pensa già alla seconda di campionato con la prima trasferta infrasettimanale, mercoledì 8 alle 21 sul campo di Civitavecchia. La terza sfida in meno di venti giorni con i tirrenici, dopo quelle dei due tornei estivi che hanno visto una vittoria per parte. Gli uomini di De Maria sono squadra di ottimo livello e difficile da affrontare, soprattutto sul proprio campo.

Servirà quindi una Stella che mostri maggiore continuità di azione, riducendo al massimo quelle pause certo comprensibili viste nell’esordio stagionale, ma che potrebbero risultare letali nel prossimo match contro i cugini rossoneri.

STELLA AZZURRA VT ORTOETRURIA 64: Price 8, De Gregorio 21, Rogani 5, Navarra ne, Baldelli 2, Meroi 4, Pebole 2, Rubinetti 12, Piazzolla, Casanova 10 Coach Fanciullo; Ass.ti Cardoni e Vitali

ALBANO BASKET 50: Thsisol 6, Porcaro 4, Butteroni 7, Torresani 5, Novelli 2, Salvi 2, Gabrieli 5, Cocchi 12, Balboni 7, Giannotti, Casciotti ne, Scoccianti ne Coach Cipriani; Ass.te Proietti

Parziali: 13-12/ 23-14/ 17-11/ 11-13