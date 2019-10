Valentano, bandiere a mezz’asta per Matteo e Pierluigi

loading...

NewTuscia – VALENTANO – Oggi la bandiera del Comune di Valentano è ripiegata a mezz’asta in segno di rispetto verso Matteo e Pierluigi, i due giovani agenti di Polizia uccisi davanti alla Questura di Trieste.

Il nostro cordoglio e la nostra vicinanza vanno alle famiglie delle vittime e a tutti gli uomini e donne della Polizia e delle forze dell’Arma, onore a voi, caduti mentre adempivate al vostro dovere di tutela del nostro paese.

Il Governo si impegni concretamente nel garantire la sicurezza di chi custodisce la Repubblica, di tutti quelli uomini e quelle donne in divisa di cui non possiamo e non vogliamo piangere premature e dolorose scomparse.

Stefano Bigiotti

Sindaco di Valentano