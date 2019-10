Esordio in campionato per la Stella Azzurra VT Ortoetruria

loading...

NewTuscia – VITERBO – Sarà la Stella Azzurra VT Ortoetruria ad aprire il campionato nella prima sfida della stagione 2019-2010 che la vedrà esordire contro Albano alle ore 15 nel tradizionale “Open Day”, una due giorni che vedrà tutto il ranking della C Gold Lazio incontrarsi sul parquet di Ostia.

I biancostellati giungono a questo primo impegno ufficiale dopo quaranta giorni di intensa preparazione, alcune amichevoli e due tornei nei quali hanno dimostrato di essere una squadra competitiva e certamente all’altezza di disputare una stagione di qualità.

Nel roster che scenderà in campo ad un orario comunque insolito, assente soltanto il lungo Berto, ancora alle prese con i postumi di un infortunio alla caviglia. Contro l’Ortoetruria il team avversario, guidato in panchina da Fausto Cipriani e squadra neo promossa dalla C Silver. Una compagine comunque da affrontare con la massima concentrazione per tutta la durata della gara perché capace di giocare un basket veloce e redditizio e composta da alcuni senior di esperienza ai quali si sono uniti giovani assai interessanti. “Non sarà certo una partita facile – dice coach Fanciullo. La prima gara comporta sempre incognite e difficoltà e poi la nostra avversaria sarà al massimo dell’entusiasmo per essere all’esordio in questa categoria e vorrà da subito fare bene e cogliere un risultato di prestigio. Ai ragazzi ho quindi chiesto grande attenzione, continuità e soprattutto un approccio mentale giusto. In precampionato abbiamo dimostrato di saper giocare bene, ma non voglio vedere quei cali di concentrazione apparsi in alcune fasI delle gare disputate in fase di preparazione”.

Dopo l’ultimo allenamento di ieri, diramate le convocazioni. Per la Stella scenderanno in campo Price, De Gregorio, Rogani (rientrante dopo dieci giorni di stop, ma ancora non al meglio della condizione), Navarra, Baldelli, Meroi, Pebole, Rubinetti, Piazzolla e Casanova. Arbitreranno Suriani di Ciampino ed Orazi di Roma.

Ripresa diretta della partita live streaming sulla pagina facebook “Fanner Reporter”.

Pallacanestro Stella Azzurra Viterbo