Entra al Globo con una pistola carica

NewTuscia – VITERBO – Momenti di panico nello store di abbigliamento “Globo” sulla Cassia Nord quando, in tarda mattinata, un uomo di circa 80 anni è entrato nel negozio di abbigliamento con una pistola carica nello zainetto.

Quando il vigilante gli ha chiesto di mettere lo zainetto che portava in spalla nell’apposita busta di sicurezza si è sentito rispondere, con suo grande stupore, che non poteva in quanto conteneva al suo interno una pistola carica.

Immediatamente allertata la Polizia che si è precipitata sul luogo con sette volanti.

L’anziano è stato portato in questura e denunciato per porto abusivo d’armi con conseguente sequestro della pistola. L’arma, stando a quanto dichiarato dall’uomo, doveva essere riportata a Messina dopo essere partita da Como.